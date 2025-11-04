Les villes côtières sont un sujet scientifiquement important pour l’Institut de recherche pour le développement (IRD), a déclaré Gilles Pecassou, Directeur général déléguée de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), dans une interview accordée à l’agence TAP.

“Compte tenu de l’ancienneté de nos liens avec la Tunisie, qui datent de 1957, nous disposons d’outils qui nous permettent d’observer particulièrement les évolutions dans les villes côtières”, a-t-il dit.

Et d’ajouter : cette question est doublement intéressante pour l’IRD vu l’existence d’une communauté scientifique ayant la question des villes durables au centre de leurs sujets de recherche et de leurs études.

Selon Pecassou, les villes sont à la fois des objets et des acteurs des transformations. “Ce sont les villes qui amènent les transformations et qui sont à la fois victimes de ces mêmes transformations”, a-t-il ajouté.

Gilles Pecassou était en visite en Tunisie à l’occasion d’une journée d’échanges placée sous le thème “Vivre en ville, agir sur la ville” organisée à Tunis par l’ONU-Habitat Tunisie, l’Institut de recherche pour le développement, et l’Agence française de développement (AFD) et ce en célébration de la Journée mondiale des villes.

L’événement s’inscrit dans le cadre de l’Octobre urbain, initiative mondiale portée par l’ONU-Habitat pour promouvoir un développement urbain durable, inclusif et résilient.

Rappelons que l’IRD est un organisme de recherche public français pluridisciplinaire reconnu internationalement, travaillant principalement en partenariat avec les pays du Sud.