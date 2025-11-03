Selon une prospective du Plan Bleu, à l’horizon 2050, le littoral méditerranéen est confronté à des défis sans précédent, qui ont un impact direct sur environ 150 millions de personnes vivant le long des côtes. La dégradation du littoral menace les moyens de subsistance des populations, leurs modes de vie et leur bien-être, constate le rapport “La Méditerranée à l’horizon 2050”.

“L’urbanisation rapide et le tourisme de masse dégradent les écosystèmes côtiers fragiles, tandis que la pollution, l’exploitation non durable des ressources et la perte d’habitat menacent la biodiversité marine”.

Selon la projection du Plan Bleu, à laquelle ont été associés le Centre d’activités régionales du PNUE/PAM chargé de produire des études et des scénarios futurs pour la Méditerranée, les effets du changement climatique, se manifestent 20 % plus rapidement dans la région que la moyenne mondiale.

Ceci amplifie toutes les menaces et change radicalement la vie des populations. Les températures seront supérieures de 2,3°C à la moyenne de l’ère préindustrielle, les écosystèmes marins seront “tropicalisés” et périodiquement frappés par des “vagues de chaleur marine” mortelles.

Selon le même rapport, la dégradation du littoral méditerranéen mènera aussi à la diminution des rendements agricoles de 17 % et la pénurie d’eau, qui touchera la quasi-totalité de la population du bassin.