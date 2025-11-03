Les gardiens de forêts peuvent améliorer les actions de conservation de la biodiversité à travers la plateforme SMART, un outil de collecte et d’analyse de données. Ils ont été formés fin octobre à Hammamet sur l’utilisation de cette application intelligente visant à améliorer l’efficacité des actions de conservation de la faune sauvage.

Cette initiative organisée en collaboration avec la Direction générale des forêts, s’inscrit dans le cadre du projet “L’engagement citoyen pour la biodiversité”. Son objectif est de renforcer les compétences des agents forestiers en matière de suivi et de protection de la biodiversité au sein des aires protégées tunisiennes.

Des sessions théoriques présentant l’application SMART et son rôle dans la collecte et l’analyse des données environnementales ont été organisées durant l’atelier de Hammamet. Elles ont permis aux participants de comprendre comment les technologies numériques peuvent améliorer la surveillance environnementale et favoriser une prise de décision plus efficace et fondée sur les données.

Des exercices pratiques menés dans la réserve naturelle de Djebel Zaghouan ont aussi permis aux participants de se familiariser avec le système et d’apprendre à intégrer les outils numériques à leurs tâches quotidiennes. Afin de faciliter l’utilisation continue de la plateforme sur le terrain, 30 tablettes équipées de l’application SMART ont été mises à la disposition des agents forestiers.

Cet atelier constitue une première étape vers l’amélioration du suivi et de la prise de décision fondée sur les données, renforçant les approches numériques dans la conservation de l’environnement et de la biodiversité de la Tunisie, indique le WWF-Afrique du nord.