Un laboratoire dâ€™analyse de lâ€™huile dâ€™olive a Ã©tÃ© installÃ© au centre rÃ©gional de lâ€™Office National de lâ€™Huile (ONH) Ã Sidi Bouzid, afin dâ€™assurer les opÃ©rationsÂ d’analyseÂ et les tests de dÃ©gustation destinÃ©s Ã Ã©valuer la qualitÃ© de lâ€™huile et Ã amÃ©liorer le processus dâ€™extraction, selon le commissaire rÃ©gional au dÃ©veloppement agricole, Chokri Ouji.

Il a indiquÃ©, Ã lâ€™Agence TAP, quâ€™il sâ€™agit du premier laboratoireÂ dans le gouvernorat, ce qui permettra aux commerÃ§ants et producteurs dâ€™Ã©viter les dÃ©placements vers dâ€™autres rÃ©gions pour effectuer les analyses nÃ©cessaires.

La capacitÃ© de stockage d’olives dans le gouvernorat de Sidi Bouzid est estimÃ©e Ã Â 20 mille tonnes, dont 1400 tonnes au niveau du centre rÃ©gional de lâ€™ONH , rÃ©servÃ©es aux petits agriculteurs.

Le coup dâ€™envoi de la campagne de cueilletteÂ des olives dans la rÃ©gionÂ a Ã©tÃ© donnÃ© le 23 octobre dernier, avec des prÃ©visions de rÃ©aliser une rÃ©colteÂ recordÂ dÃ©passantÂ 500 mille tonnes.