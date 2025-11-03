L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) a appelé, le 2 novembre 2025, à mettre en place, à l’échelle africaine, une approche globale et intégrée, articulant préservation de la biodiversité, lutte contre la désertification, adaptation au changement climatique et atténuation des émissions.

Ces axes constituent, selon l’observatoire, autant de leviers complémentaires au service d’un même idéal : une Afrique unie, forte et durable, maîtresse de ses ressources et actrice de son avenir.

Prenant part au premier Sommet africain sur la biodiversité, organisé par l’Union africaine du 2 au 5 novembre 2025 à Gaborone (Botswana), le Secrétaire Exécutif de l’OSS, Nabil Ben Khatra a souligné que la coopération régionale constitue le moteur d’une Afrique durable et résiliente, capable de concilier préservation environnementale, stabilité socio-économique et développement humain. Il a insisté sur l’importance de renforcer la résilience des communautés locales afin de réduire la pression sur les ressources naturelles et de promouvoir une gestion plus durable des territoires, selon un communiqué de l’observatoire.

Il a également rappelé que l’efficacité des politiques environnementales repose sur des dispositifs robustes de suivi, d’évaluation et d’aide à la décision, capables de mesurer les impacts réels des actions menées.

Dans cette optique, l’OSS promeut l’usage de la télédétection, des systèmes d’information géographique (SIG) et de l’intelligence artificielle pour renforcer les capacités d’observation, de planification et d’évaluation des politiques publiques environnementales.

Le Secrétaire Exécutif a enfin mis en avant la récente désignation de l’OSS, en juillet 2025, par la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) comme Centre d’appui à la coopération technique et scientifique (TSC) pour l’Afrique du Nord.

Cette reconnaissance consacre le rôle de l’OSS comme centre d’excellence africain au service de ses États membres et de la communauté scientifique internationale, et marque une étape clé dans la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming–Montréal.

Placé sous le thème “Valoriser la biodiversité africaine pour la prospérité”, le premier Sommet africain sur la biodiversité vise à transformer la richesse naturelle du continent en développement concret.