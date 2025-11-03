Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions d’Afrique s’est déroulé lundi à Johannesburg. Parmi les seize clubs qualifiés, l’Espérance Sportive de Tunis (EST) figure dans le groupe D, où elle affrontera Simba SC (Tanzanie), Petro Atlético (Angola) et le Stade Malien (Mali).

Groupe D : des adversaires expérimentés pour l’Espérance

Championne d’Afrique à quatre reprises, l’Espérance retrouve des visages connus dans cette phase de groupes. Simba SC, solide représentant tanzanien, est un habitué des joutes continentales. Petro Atlético, finaliste en 2022, s’impose comme un concurrent direct pour la première place. Quant au Stade Malien, il cherchera à créer la surprise face aux poids lourds du groupe.

Groupe A : duel maghrébo-égyptien entre Berkane et Pyramids

Le RS Berkane (Maroc), double vainqueur de la Coupe de la CAF, hérite du Pyramids FC (Égypte), du Rivers United (Nigeria) et du Power Dynamos (Zambie). Un groupe ouvert où chaque déplacement sera décisif.

Groupe B : Al Ahly favori, mais attention aux outsiders

Le tenant du titre, Al Ahly (Égypte), figure dans le groupe B avec Young Africans (Tanzanie), AS FAR (Maroc) et JS Kabylie (Algérie). Ce groupe promet plusieurs affiches de prestige entre géants du football africain.

Groupe C : les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns en tête d’affiche

Dans le groupe C, Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) part favori devant Al-Hilal (Soudan), MC Alger (Algérie) et FC Saint Éloi Lupopo (RD Congo). Les Algériens tenteront de créer la surprise face à une formation sud-africaine réputée pour son jeu collectif.

Le coup d’envoi de la phase de groupes est prévu pour la fin du mois de novembre. Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale.