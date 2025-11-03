Jannik Sinner et Carlos Alcaraz disputeront un match d’exhibition en Corée, janvier prochain, juste avant l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison 2026, ont annoncé lundi les organisateurs.

Ce match qui s’ajoute à un calendrier que les joueurs -dont Alcaraz- jugent déjà trop dense et trop long, se tiendra le 10 janvier à Incheon, près de Séoul, alors que l’Open d’Australie, dont Sinner est le tenant du titre, débutera le 18 janvier à Melbourne.

Sinner a repris à Alcaraz la place de N.1 mondial en remportant dimanche le Masters 1000 de Paris.