La première édition du “Tunisia Sports Festival” se tiendra du 6 au 9 novembre courant au Parc des Expositions du Kram, avec la participation de plus de 200 exposants de différents secteurs.

Cet évènement devrait attirer des milliers de visiteurs de Tunisie et de l’étranger, estiment les organisateurs, soulignant qu’il vise à créer un espace où le monde du sport rencontre la culture numérique, afin d’inspirer le public et de créer un impact concret.

Le estival s’inscrit également dans le cadre de la promotion du sport et de l’e-sport comme leviers de progrès et d’inclusion, tout en offrant une plateforme unique pour les start-up, les marques, les fédérations sportives et les investisseurs.

Il contribue, en outre, à consolider la position de la Tunisie en tant qu’acteur majeur dans l’organisation d’événements sportifs et numériques aux niveaux régional et international, en réunissant des milliers de visiteurs autour d’expériences uniques.

Le “Tunisia Sports Festival” se tiendra sur une superficie de plus de 25 000 m2 et comprendra plusieurs salles et pavillons, ainsi que plus de 200 activités sportives, des conférences et des ateliers animés par des entraîneurs et des experts tunisiens et internationaux.

Les visiteurs pourront également profiter d’un large éventail d’activités, incluant des ateliers d’initiation au padel et aux arts martiaux, des programmes de fitness, de force et d’endurance tels que le CrossFit, le Body Pump et le Body Attack, en plus de spectacles de danse et de culture urbaine contemporaine.

Des espaces dédiés aux jeux et aux sports électroniques seront ouverts aux amateurs comme aux professionnels, avec des récompenses pour les vainqueurs.