Le Comité d’organisation du premier festival de Tunisie du sport (Tunisia sport festival), qu’abritera le palais d’exposition du Kram, du 6 au 9 novembre prochain, regroupera plus de 500 exposants et marques. Les organisateurs tablent sur une centaine de milliers de visiteurs de Tunisie et d’ailleurs.

Lors d’une conférence de presse tenue, mercredi, à Tunis, le président exécutif du comité d’organisation de l’évènement, Wassim Ben Hamadi a assuré que le festival de Tunisie du sport est une fête du sport dans toutes ses formes (physique, numérique, sociétale..).

Pour lui, ce festival est un pont entre les générations, les cultures et les différentes disciplines sportives dont l’objectif derrière son organisation pour la Tunisie et celui d’en faire une capitale régionale du sport et des sports électronique et un marché pour promouvoir ses équipements.

“Le lancement du festival témoigne de la volonté le classicisme qui caractérise les acticités sportives ordinaires et de s’orienter vers une expérience nouvelle et pionnière”, a t-il fait remarquer.

De son côté, l’expert en organisation d’expositions et représentant de l’organisateur de l’évènement, Dhafer Ben Mami, a indiqué que le Festival se tiendra sur un espace de plus de 25 mile m2 comprenant plusieurs pavillons et salles. Il a révélé que l’événement proposera plus de 200 activités sportives ainsi que de nombreux séminaires et ateliers.

Ben Mami a souligné que de nombreuses personnalités influentes dans leurs domaines et spécialités sportives, tant en Tunisie qu’à l’étranger, seront présentes lors de ce festival, anticipant une affluence massive dépassant les 100 mille visiteurs.

Il a noté que le Festival de Tunisie du Sport sera une expérience festive unique et ouverte à tous : amateurs de sport, professionnels et leurs familles, ainsi qu’aux marques, institutions et startups du domaine sportif.

Selon les organisateurs, le festival offrira plusieurs espaces aux visiteurs, tels qu’un espace dédié au fitness, un autre aux arts martiaux et sports de combat (karaté, judo, boxe, muay-thaï), un espace pour les jeux et sports électroniques, un pour le bodybuilding et la force physique, ainsi qu’un espace dédié à la danse et aux cultures urbaines (hip-hop, afrobeat, zumba).

Seront également prévus un espace pour les jeux traditionnels (fléchettes, ping-pong, mini-golf) et un espace dédié aux conférences.