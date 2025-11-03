Les films tunisiens « Promis le Ciel », « Bord à Bord» et « 109 : Échos du 21ème siècle » figurent au programme de la 31ème édition de Medfilm Festival, prévue du 6 au 16 novembre 2025, dans la Capitale italienne Rome.

Promis le Ciel (Promised Sky) d’Erige Sehiri concourt pour le prix Cupidon et Psyché (Premio Amore e Psiche) dans la compétition officielle qui regroupe huit œuvres.

Ce long-métrage (95′, 2025) aborde la question migratoire mettant à travers l’histoire de trois jeunes femmes ivoiriennes vivant en Tunisie. Le film suit Marie, pasteure ivoirienne installée à Tunis, qui accueille deux réfugiées chez elle. L’arrivée d’un naufragé bouleverse leur quotidien, révélant la puissance de la solidarité féminine face à la précarité.

Coproduit par la France, la Tunisie et le Qatar, le film a fait sa première mondiale au 78e Festival de Cannes (section Un Certain Regard). Il s’agit du deuxième long-métrage d’Erige Sehiri après “Sous les figues” (Under The Fig Trees), candidat de la Tunisie aux 95èmes Academy Awards.

Le court métrage « Bord à Bord» (On The Edge) de Sahar El Echi est en lice pour le Prix Methexis de la compétition internationale des courts métrages qui réunit 18 œuvres. Le Prix Cervantes Rome, attribué au film le plus innovant de la compétition, est décerné grâce à une collaboration entre l’Institut Cervantes de Rome et le MedFilm.

Produit en 2024, le film de 17 minutes suit Mounira, une trentenaire qui tire ses ressources d’un stand de plats à emporter hérité de son père décédé, dans une banlieue du sud de Tunis. Confrontée à la domination masculine, elle fait preuve d’une résilience exemplaire face aux difficultés sociales et économiques.

Le film « 109 : Échos du 21ème siècle » de Hazem Shaheen figure dans « Regards de l’avenir », section non compétitive composée des courts métrages réalisés par les étudiants en cinéma qui font partie du jury de la Compétition internationale de courts métrages – Prix Methexis.

Produit en 2025 par l’Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba (ISAMM), en partenariat avec l’Ambassade de Palestine en Tunisie et la Croissant-Rouge palestinien, il se déroule dans un centre d’appel d’urgence palestinien où deux anciens ambulanciers sont confrontés à leur passé. Rongés par le remords, ils doivent faire un choix qui mettra à l’épreuve le sens véritable de la responsabilité.

Originaire de Gaza, Hazem Shaheen est cinéaste et scénariste. Il a vécu quatre guerres majeures dans sa ville (2009, 2012, 2014, 2023), une expérience qui a nourri son œuvre centrée sur les défis psychologiques et éthiques auxquels sont confrontés les premiers intervenants en temps de conflit.

Dans la section séances spéciales, le festival présente notamment un focus Qatar, en collaboration avec Doha Film Institute et un focus Liban en collaboration avec le Cabriolet Film Festival.

La quatrième édition de MedFilm au Maroc s’est tenue les 2 et 3 octobre à Rabat, en collaboration avec l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma de Rabat (ISMAC), avec une programmation riche en avant-premières et en ateliers pédagogiques.

La 31e édition à Rome proposera, outre les projections, des rencontres professionnelles, des masterclasses universitaires, des échanges avec de jeunes talents et des cinéastes confirmés, ainsi que des conférences et présentations littéraires autour des grands enjeux contemporains.

Créé en 1995 à l’occasion du centenaire du cinéma et de la Déclaration de Barcelone, le MedFilm Festival est le premier festival italien consacré aux cinématographies méditerranéennes et moyen-orientales. Il constitue un espace de dialogue entre l’Italie et les pays de la région euro-méditerranéenne.