L’Italien Jannik Sinner, numéro 2 mondial avant le tournoi, a remporté dimanche le Masters 1000 de Paris en dominant le Canadien Félix Auger-Aliassime (N.9) en deux sets, 6-4, 7-6 [4]. Ce succès, son premier dans la capitale française, lui permet de redevenir numéro 1 mondial.

Un match maîtrisé de bout en bout

Face à un adversaire réputé pour ses performances en salle, Sinner a fait parler sa précision et sa régularité. Le joueur italien de 24 ans n’a jamais été véritablement inquiété au cours d’une rencontre solide, conclue en deux manches serrées mais sans fausse note.

Grâce à cette victoire, il décroche son neuvième titre de la saison, confirmant sa domination sur le circuit ATP.

Une saison record pour Sinner

La veille, en demi-finales, Sinner avait balayé le tenant du titre Alexander Zverev (N.3) sur le score expéditif de 6-0, 6-1. De son côté, Auger-Aliassime avait validé son billet pour la finale en écartant le Kazakh Alexander Bublik (N.13) 7-6 [3], 6-4.

Avec ce nouveau sacre, Sinner enchaîne une 26e victoire consécutive en indoor, un record personnel, et décroche pour la première fois le trophée du Masters 1000 de Paris.

Ce titre vient clore une saison exceptionnelle, à la veille des ATP Finals, où l’Italien se présentera désormais en leader incontesté du tennis mondial.