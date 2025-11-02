L’Italien Jannik Sinner, actuel numéro 2 mondial, a validé samedi son billet pour la finale du Masters 1000 de Paris après une victoire éclatante sur l’Allemand Alexander Zverev (N.3). Le match n’a duré qu’une heure : Sinner s’est imposé en deux sets secs (6-0, 6-1), dominant un adversaire visiblement diminué après son long quart de finale contre Daniil Medvedev.

Zverev, tenant du titre, a dû faire appel au kinésithérapeute et au médecin dès le début du deuxième set, sans parvenir à freiner la puissance du joueur italien.

Une série impressionnante pour l’Italien

Ce succès marque la 25ᵉ victoire consécutive de Sinner en indoor, confirmant son excellent état de forme. Finaliste à Rome et Cincinnati cette saison, il disputera à Paris sa neuvième finale de l’année, la première dans la capitale française.

Auger-Aliassime renverse Bublik

Dans l’autre demi-finale, le Canadien Félix Auger-Aliassime (tête de série N.9) s’est défait du Kazakh Alexander Bublik (N.13) en deux manches (7-6 [3], 6-4) après 1h36 de jeu.

Le premier set s’est joué au tie-break, remporté par le Canadien, avant qu’il ne renverse le second acte : mené 1-4, il a enchaîné cinq jeux consécutifs pour conclure.

Une finale inédite à Paris

Auger-Aliassime, qui a remporté sept de ses huit titres en salle, atteint sa première finale de Masters 1000 depuis 2022. Il retrouvera un adversaire qu’il connaît bien : Sinner l’a déjà battu deux fois en 2025.

La finale de ce dimanche s’annonce prometteuse entre deux joueurs en grande forme et particulièrement à l’aise sur surface rapide.