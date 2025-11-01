Le Tunisien Moez Chargui poursuit son parcours au tournoi ATP 250 de Metz. Samedi, le joueur classé 141e mondial s’est imposé au deuxième tour des qualifications face au Français Tom Paris (227e), au terme d’un match disputé en trois sets (4-6, 6-4, 7-6). Cette victoire lui ouvre les portes du tour final qualificatif pour le tableau principal du Moselle Open.

Une victoire arrachée au mental

Sur le court, Chargui a dû batailler ferme après la perte du premier set. Grâce à une meilleure efficacité au service et une plus grande régularité dans l’échange, il a renversé la situation pour s’imposer dans un tie-break décisif. Ce succès témoigne de la solidité mentale du joueur tunisien, déjà auteur d’une belle saison sur le circuit secondaire.

Dernier obstacle avant le grand tableau

Dimanche, Moez Chargui affrontera un autre joueur français, Luca Van Assche (170e mondial), à partir de 10h. Une victoire lui permettrait d’accéder au tableau principal du tournoi, une première étape importante dans sa progression sur le circuit ATP.

Une saison marquée par les succès

Le Tunisien s’est distingué en 2025 par plusieurs titres, notamment le Challenger d’Hersonissos (Grèce), le Challenger de Porto (Portugal) et le tournoi Future International de Monastir. Ces performances lui ont permis de grimper dans la hiérarchie mondiale et d’aborder les tournois ATP avec plus d’expérience et de confiance.