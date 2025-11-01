La 7e journée du championnat de Ligue 2 de football, disputée samedi, a confirmé la bonne dynamique du CS Hammam-Lif et de l’AS Sakiet Eddaier, solides leaders de leurs groupes respectifs.

Dans la poule A, Hammam-Lif s’est imposé sur le terrain du KS Agareb (2-1) et conserve la première place avec 16 points. L’US Tataouine reste son dauphin (14 pts) malgré sa défaite à domicile face à l’ES Hammam-Sousse (1-2).

Le BS Bouhajla, vainqueur à Boussalem (2-1), complète le podium avec 13 points. Plus bas, la CS Chebba et le CO Kerkennah se sont neutralisés (1-1), tandis que l’US Boussalem reste en difficulté au bas du classement.

Sakiet Eddaier prend seul les commandes

Dans la poule B, l’AS Sakiet Eddaier a conforté sa première place grâce à une victoire nette contre le SC Moknine (3-0). Avec 15 points, elle devance désormais un peloton compact mené par Kalaa Sport (11 pts) et AS Ariana, qui compte deux matches en moins (10 pts).

Les autres rencontres se poursuivent dimanche et lundi, notamment les duels Jendouba Sport – CS Korba et US Ksour Essef – AS Ariana, susceptibles de modifier le haut du classement.

Classements provisoires

Poule A : 1. CS Hammam-Lif (16 pts), 2. US Tataouine (14 pts), 3. BS Bouhajla (13 pts).

Poule B : 1. AS Sakiet Eddaier (15 pts), 2. Kalaa Sport (11 pts), 3. AS Ariana et AS Kasserine (10 pts).

Cette 7e journée se poursuivra jusqu’à lundi, avant la trêve internationale prévue mi-novembre.