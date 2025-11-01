Le Club Africain a concédé le nul (1-1) face à l’AS Soliman, samedi au stade Hamadi Agrebi de Radès, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Menés dès la première période sur un penalty transformé par Mannoubi Haddad (30e), les Clubistes ont attendu la 97e minute pour égaliser grâce à Philippe Kinzumbi.

Réduite à dix après l’exclusion de Babacar Diarra (76e), l’AS Soliman a longtemps résisté avant de céder dans les dernières secondes. Ce nul permet au Club Africain (26 pts) de conserver provisoirement la tête, sous la menace directe du Stade Tunisien (25 pts) et de l’Espérance de Tunis (24 pts), qui jouent dimanche.

L’Étoile du Sahel réagit enfin

À Sousse, l’Étoile du Sahel s’est reprise après sa récente élimination en Coupe de la CAF. Opposée à l’ES Métlaoui, l’équipe de Faouzi Benzarti a profité de l’expulsion du défenseur adverse Muhammed Diame Pape dès la 25e minute pour imposer son rythme. Les Étoilés ont trouvé la faille dans le temps additionnel grâce à Mohamed Yassine Chaabani (90e+1) et Maher Besghaier (90e+5).

Avec cette victoire (2-0), l’Étoile grimpe à la 9e place (15 pts) et met fin à une série de contre-performances.

Monastir arrache le nul, Kairouan sombre encore

À Gabès, l’US Monastirienne, réduite à dix après l’expulsion de Yassine Dridi (17e), a arraché un nul précieux (1-1). L’AS Gabès avait ouvert le score par Gislain Ahoudo (70e), mais Raed Chikhaoui a égalisé dans le temps additionnel (90e+6). Monastir (19 pts) reste cinquième tandis que Gabès (8 pts) demeure lanterne rouge.

À Ben Guerdane, la JS Kairouan a subi un nouveau revers (0-2). Réduite à dix après l’expulsion d’Abdullay Kanou (60e), elle a encaissé des buts de Wael Salhi (27e) et Ahmed Amri (90e). L’US Ben Guerdane remonte à la 10e place (12 pts), alors que la JSK stagne à la 13e (10 pts).

Un classement sous tension

Cette 12e journée pourrait rebattre les cartes du haut de tableau. Le faux pas du leader ouvre la voie à ses poursuivants, le Stade Tunisien et l’Espérance, qui joueront respectivement contre la JS Omrane et le CS Sfaxien.