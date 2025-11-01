La deuxiÃ¨me Ã©dition du Forum MÃ©diterranÃ©en sur lâ€™Intelligence Artificielle (FMIA 2025), se tiendra les 20 et 21 novembre, Ã la CitÃ© de la Culture de Tunis, avec la participation de plus de 600 acteurs du domaine de lâ€™IA issus des deux rives de la MÃ©diterranÃ©e.

Le Forum invitera Ã une rÃ©flexion collective autour dâ€™une question centrale : Quelles solutions lâ€™intelligence artificielle peut-elle apporter aux grands dÃ©fis mÃ©diterranÃ©ens ?

Cette Ã©dition organisÃ©e par la Caisse des DÃ©pÃ´ts et Consignations (CDC), fait suite “au succÃ¨s du premier Forum organisÃ© Ã Marseille, en France, et sâ€™inscrit dans la dynamique prÃ©paratoire du Sommet de lâ€™Action pour lâ€™Intelligence Artificielle, organisÃ© seulement trois mois aprÃ¨s lâ€™adoption par les Nations Unies dâ€™une rÃ©solution historique sur la gouvernance internationale de lâ€™IA”.

PlacÃ©e sous lâ€™Ã©gide du MinistÃ¨re des Technologies de la Communication et du MinistÃ¨re franÃ§ais de lâ€™Europe et des Affaires Ã‰trangÃ¨res, cette rencontre internationale rÃ©unira des personnalitÃ©s de haut niveau, des experts, des reprÃ©sentants dâ€™organisations internationales, ainsi que des entreprises et institutions publiques.

La deuxiÃ¨me Ã©dition du FMIA mettra en lumiÃ¨re sept thÃ©matiques majeures, Ã savoir le changement climatique, le financement, la santÃ© globale, l’Ã©ducation, l’agriculture et systÃ¨mes alimentaires durables, les dÃ©fis culturels et la

Gouvernance internationale et Ã©thique de lâ€™IA.

Lâ€™Ã©vÃ©nement sâ€™articulera autour de confÃ©rences, tables rondes thÃ©matiques, ateliers participatifs, prÃ©sentations de startups, ainsi que des rencontres institutionnelles et B2B.