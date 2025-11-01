Le Real Madrid poursuit sa marche en avant en Liga et reçoit ce samedi Valence CF pour une nouvelle affiche du championnat espagnol. Les supporters des deux camps ont rendez-vous pour un choc prometteur, entre un Real toujours en course pour le titre et une équipe valencienne désireuse de frapper un grand coup face au leader.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné le samedi 1er novembre 2025 à 21h00, au stade Santiago-Bernabéu. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 2, chaîne détentrice des droits de la Liga en France.

Le Real Madrid, solide à domicile, pourra compter sur ses cadres — Vinícius Jr, Bellingham et Rodrygo — pour poursuivre sa série d’invincibilité et creuser l’écart en tête du classement. De son côté, Valence espère bousculer les Madrilènes et engranger des points précieux dans la lutte pour les places européennes.

