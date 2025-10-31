La Médiathèque de l’Ariana a rouvert, jeudi, ses portes, lors d’une cérémonie officielle présidée par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi.

L’établissement accueillera à nouveau le public à partir du lundi prochain, 3 novembre, après près un an et demi de fermeture pour des travaux de réaménagement et de maintenance, financés à hauteur de plus d’un million de dinars.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme national de réhabilitation et de développement des institutions cultuelles publiques.

La Médiathèque dispose désormais d’espaces modernisés, dont une salle de lecture pouvant accueillir plus de 250 lecteurs, un espace d’animation culturelle et des équipements adaptés aux personnes à besoins spéciaux.

La cérémonie de réouverture s’est déroulée en présence de plusieurs responsables du ministère, de personnalités culturelles et artistiques ainsi qu’un grand nombre d’enfants.

A cette occasion, la ministre a souligné que les travaux de réaménagement visaient à « embellir la médiathèque, tant sur le plan de la forme que du contenu », ajoutant que ce type de projets contribue à « encourager la lecture et à en élever niveau ».

Elle a rappelé que la Médiathèque de l’Ariana constitue un pôle régional majeur, attirant plus de 250 000 visiteurs par an. Sa réouverture intervient à deux jours de la finale du Championnat national de la lecture, prévue dimanche à Radès, « au cours duquel seront couronnés les efforts de toutes les bibliothèques publiques du payse», a-t-elle déclaré.

Ouverte depuis le 21 mars 1998, la Médiathèque de l’Ariana a pour mission d’offrir une information bibliographique, scientifique et iconographique sur les bases de données automatisées, électroniques et virtuelles, tout en mettant à la disposition des usagers les services d’un centre de documentation.

Elle propose à ses adhérents, une vaste gamme de sources d’information, variées et complémentaires : ouvrages imprimés, périodiques, bandes dessinées, encyclopédies, dictionnaires, ouvrages de référence et collections sur supports multimédia.