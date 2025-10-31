La deuxième journée du championnat de Nationale A de volley-ball se jouera ce samedi, avec plusieurs affiches prometteuses réparties entre les poules A et B.

Poule A : duel équilibré entre l’AS Marsa et la Zitouna

Dans la salle de La Marsa (18h00), l’AS Marsa recevra la Zitouna Sport dans un choc attendu.

Deux autres rencontres auront lieu plus tôt dans la journée :

À Sidi Bou Saïd (16h00), le SS Bou Saïd défiera l’Espérance de Tunis.

À Kélibia (16h00), le CO Kélibia accueillera le MS Boussalem.

Poule B : des classiques à Hammam-Lif et Sfax

Dans la salle d’Hammam-Lif (16h00), le CS Hammam-Lif affrontera l’AST Sfax, tandis qu’à Sfax (17h00), l’UST Sfax croisera le CS Sfaxien pour un derby toujours disputé.

Enfin, à Hammam Ghézaz (16h00), le FH Ghezaz tentera de résister à l’Étoile du Sahel, grand favori de cette poule.