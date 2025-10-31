Une équipe de chercheurs allemands a révélé la possibilité d’améliorer l’efficacité du médicament traditionnel « tamoxifène » en l’associant à un complément connu sous le nom de « Z-endoxifène », ce qui pourrait représenter une avancée médicale significative pour les femmes qui ne réagissent pas bien au traitement actuel.

Il est à noter que Le « tamoxifène » est l’un des principaux médicaments utilisés dans le traitement du cancer du sein hormonalement dépendant.. Toutefois, son efficacité diminue chez environ un tiers des patientes en raison de la diminution des niveaux de l’enzyme « CYP2D6 », qui est responsable de la conversion du médicament en sa forme active dans le corps.

L’étude, publiée dans la revue « Clinical Cancer Research », spécialisée dans la recherche oncologique, a précisé que l’administration du médicament « Z-endoxifène » en complément aide à surmonter cet obstacle biochimique et à renforcer l’efficacité du traitement chez les femmes qui souffrent d’une faible transformation médicamenteuse.

L’étude a impliqué 235 femmes au stade précoce de la maladie, avec un groupe recevant uniquement du « tamoxifène » et un autre recevant le traitement combiné avec « Z-endoxifène ». Les résultats ont montré que les niveaux du médicament actif dans le sang étaient similaires dans les deux groupes, avec des effets secondaires légers et comparables.