L’Union cycliste internationale (UCI) a annoncé, jeudi, la suspension provisoire du coureur espagnol Oier Lazkano, en raison d’« anomalies non expliquées dans son passeport biologique de l’athlète » sur les années 2022, 2023 et 2024.

Dans un communiqué, l’UCI précise que le passeport biologique constitue un dossier électronique individuel répertoriant « les résultats de tous les contrôles antidopage ». L’instance internationale a indiqué qu’elle ne fera « aucun autre commentaire » tant que la procédure disciplinaire est en cours.

Un coureur complet, souvent en vue sur les classiques

Âgé de 25 ans, Lazkano n’a plus pris le départ d’une course depuis Paris-Roubaix, disputé le 13 avril dernier, où il avait terminé 117ᵉ et dernier.

Coureur polyvalent, performant sur les classiques et les courses par étapes, il s’était classé 9ᵉ du Critérium du Dauphiné 2024 et avait remporté une étape du Tour de Wallonie 2022.

Sacré champion d’Espagne sur route en 2023, il avait également terminé deuxième d’A Travers la Flandre la même année, derrière le Français Christophe Laporte.