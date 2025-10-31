Quatre films figurent au palmarès de la 11e édition du Festival International du Film de Médenine dévoilé, mardi soir lors d’une cérémonie organisée à l’Agora Djerba.

Dans les compétitions documentaires, le long métrage “Matula” d’Abdallah Yahia a remporté Al-Fanar d’Or. Le court métrage “Post Trauma” du réalisateur palestinien Nidhal Bdarni a remporté Al-Fanar d’or.

Le jury de la compétition documentaire réunit trois réalisateurs : Abdel Karim Dhaibi (Maroc), Amor Aljaser (Arabie saoudite) et Hichem Ben Ammar (Tunisie).

Dans les compétitions dédiées aux films de fiction, le court métrage “Leni Africo” de Marouene Labib a eu Al-Fanar d’or et “A Lullaby” d’Ameni Jaafar a eu Al-Fanar d’argent. Une mention spéciale du jury a été attribuée au long métrage “Emna” de Bouslama Chamekh.

Le long métrage “Alger” du réalisateur algérien Chakib Taleb Bendiab a remporté le grand prix du festival, Al-Fanar d’or.

Le jury de la compétition de fiction est composé du scénariste Mohamed Bassousi (Egypte), de la réalisatrice Vanesse Tatjana (Canada), du réalisateur Andrea Morghen (Italie) et de la spécialiste en relations culturelles Sarra Hajjar (France).

Tenue du 25 au 28 octobre, cette 11e édition s’est déroulée dans divers espaces de l’île de Djerba et de la ville de Médenine. Evénement annuel compétitif, le Festival International du Film de Médenine célèbre la diversité des récits et des styles du cinéma mondial.

La sélection officielle comprend 28 films en compétition, dont 13 longs métrages (6 fictions et 7 documentaires) et 15 courts métrages (8 fictions et 7 documentaires). D’autres œuvres ont été présentées hors compétition.

Les films en lice proviennent d’un éventail de pays arabes et occidentaux : Algérie, Autriche, Allemagne, Arabie saoudite, Belgique, Canada, France, Italie, Irak, Iran, Liban, Maroc, Palestine, Soudan, Suisse et Tunisie, représentée avec sept films, dont une coproduction suisse.

Fondé et présidé par Mohamed Thabet, le festival organisé par l’Association Rouaa, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI). L’acteur Foued Litaiem est le président honoraire du festival.

Cette édition 2025 rend hommage à trois artistes : l’actrice égyptienne Hela Sedki, le réalisateur saoudien Mamdouh Salem et l’acteur tunisien Ghanem Zrelli. Le cinéma suisse a été également mis à l’honneur.

Longs métrages

Fiction:

Al-Fanar d’Or: “Alger” de Chakib Taleb Bendiab (Algérie)

Al-Fanar d’Argent: “Gost Trail” de Johnathan Millet (Belgique)

Al-Fanar de Bronze : “Songs of Adam” d’Oday Rashid (Irak)

Mention spéciale du jury: “Emna” de Bouslama Chamekh (Tunisie)

Documentaires:

Al-Fanar d’Or : “Matula” d’Abdallah Yahia (Tunisie)

Al-Fanar d’Argent: “French Youth” de Jeremie Bataglia (Canada)

Al-Fanar de Bronze:”Diarie From Lebanon” de Mariem ElHajj (Liban)

Courts métrages

Fictions:

Al-Fanar d’Or: “Leni Africo” de Marouene Labib (Tunisie)

Al-Fanar d’Argent: “A Lullaby” d’Ameni Jaafar (Tunisie)

Al-Fanar de Bronze: “Beneath a Mother Feat” d’Elyas Soheil (Maroc)

Mention spéciale du jury : “Je suis peintre” d’Andrew Dawaf (Liban)

Documentaires:

Al-Fanar d’Or: “Post Trauma” de Nidhal Bdarni (Palestine)

Al-Fanar d’Argent: “I Stole The Keys of My Own House” de Zinia Khalifeh (Liban)

Al-Fanar de Bronze : “My Reason of Being” de Julie Kebbi (Liban)