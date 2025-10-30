Le marché boursier a clôturé la séance du jeudi sur une note haussière. Le TUNINDEX a affiché une progression de 0,2 % à 12536 points dans un volume soutenu de 8,8 MD, alimenté par deux transactions de bloc totalisant 3,6 MDt sur le titre POULINA GROUP HOLDING, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La meilleure performance de la séance est revenue au titre UBCI. L’action du bras bancaire du groupe CARTE s’est appréciée de 4,5 % à 27,290 D en alimentant le marché avec des capitaux de 31 mille dinars.

Le titre TUNINVEST a affiché un beau parcours sur la séance. L’action de la société a bondi de 4,4 % à 20,370 D. La valeur a été échangée à hauteur de 140 mille dinars sur la séance.*

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre BH LEASING a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action du leaseur a reculé de -4,4 % à 4,170 D.

Le titre ASSAD a, également, été mal orienté sur la séance. L’action du producteur des batteries automobiles a lâché -3,9 % à 2,210 D. La valeur a amassé des échanges réduits de 38 mille dinars sur la séance.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus convoitée de la séance. L’action du holding a pris 0,3 % à 16,900 D dans un volume de 4,6 MD.