Une journée d’échanges placée sous le thème “Vivre en ville, agir sur la ville” sera organisée, à l’Institut français de Tunis, le 31 octobre 2025, de 11h à 22h, par l’ONU-Habitat Tunisie, l’Institut de recherche pour le développement (IRD), et l’Agence française de développement (AFD) et ce à l’occasion de la Journée mondiale des villes.

L’événement s’inscrit dans le cadre de l’Octobre urbain, initiative mondiale portée par l’ONU-Habitat pour promouvoir un développement urbain durable, inclusif et résilient.

“Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables” est le 11ème des 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, indique , ONU-Habitat Tunisie, dans un communiqué.

La thématique “Villes et communautés durables”, correspondant à cet objectif n°11, constitue le cœur de la Journée mondiale des villes, célébrée chaque année le 31 octobre à travers le monde.

Cette journée mettra en lumière les initiatives innovantes et collaboratives qui contribuent à relever les défis des villes contemporaines, où les questions de logement, d’emploi, de mobilité, d’accès aux services, de culture et de qualité de l’environnement sont repensées dans une perspective inclusive et durable.

En Tunisie, la croissance urbaine rapide, particulièrement concentrée sur le littoral, entraîne des défis majeurs : pression foncière, gestion des déchets, accès à l’eau, conservation du patrimoine et vulnérabilité face aux changements climatiques.

Ces enjeux nécessitent des politiques urbaines basées sur la connaissance, la coopération et l’innovation. La célébration de la Journée mondiale des villes vise à renforcer cette dynamique, en favorisant le dialogue entre acteurs locaux et internationaux engagés dans la mise en œuvre de l’ODD n°11.

Cette journée rassemblera un large éventail de participants : représentants d’institutions publiques, chercheurs, collectivités locales, associations, urbanistes et étudiants, autour des enjeux de durabilité et d’adaptation des villes tunisiennes et méditerranéennes.

Des tables rondes thématiques réunissant acteurs publics, experts, chercheurs, associations, étudiants et partenaires institutionnels, offriront un espace d’échanges et de dialogue ouvert sur les enjeux et les solutions concrètes pour des villes tunisiennes plus durables, résilientes et solidaires. Elles aborderont quatre thématiques structurantes pour le développement urbain en Tunisie : Gérer l’eau et l’assainissement, Intégrer les risques dans la planification, Penser le patrimoine, et Planifier de façon inclusive.

Une exposition placée sous le signe de la co-conception et du dialogue entre différents acteurs mettra en lumière les initiatives concrètes menées pour relever les grands défis de la ville tunisienne contemporaine. L’exposition s’articulera en deux grandes séquences : “Vivre en ville” mettra en lumière le quotidien des citadins et citadines, leurs besoins, leurs pratiques, leur engagement et leur créativité. “Agir en ville” montre les programmes innovants portés par les institutions partenaires pour construire des villes plus inclusives et durables.

À la suite de la journée inaugurale du 31 octobre, une exposition sera accessible au public du 1er au 12 novembre 2025, à l’Institut français de Tunisie.

Les institutions organisatrices ambitionnent de faire de cette initiative un rendez-vous annuel, contribuant à la diffusion des bonnes pratiques, à faire reconnaître les expériences et les expertises tunisiennes et à consolider l’alliance pour des villes tunisiennes plus vertes, inclusives et résilientes.