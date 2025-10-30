Les travaux d’extension du réseau d’éclairage public dans la localité de Lakhouet, relevant de la délégation de Gaâfour (gouvernorat de Siliana), ont démarré au cours de la semaine écoulée.

Le secrétaire général de la municipalité de Gaâfour, Hosni Nouri a indiqué, à l’Agence TAP, que le coût total du projet s’élève à 298 mille dinars, financé dans le cadre du programme de coopération tuniso-suisse.

Les travaux devraient durer environ trois mois, a-t-il ajouté, et comprendront notamment l’installation de 100 lampadaires économiques, la modernisation des poteaux et des luminaires et le remplacement des anciens équipements par des dispositifs plus performants et à faible consommation énergétique.

Pour rappel, la localité de Lakhouet compte environ 1100 habitants.