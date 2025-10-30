Naples et l’AS Rome continuent de mener la danse en Serie A à l’issue de la 9e journée. Les deux clubs totalisent 21 points, confirmant leur excellent début de saison.

Naples solide, la Roma en embuscade

Naples s’est imposé sur la pelouse de Lecce (1-0), poursuivant son parcours sans défaite (7 victoires, 2 nuls). L’AS Rome reste au contact grâce à une victoire à domicile contre Parme (2-1), portée par son efficacité offensive.

Les deux équipes se partagent la première place, Naples conservant la tête grâce à une meilleure différence de buts (+8 contre +6).

Inter et Milan suivent le rythme

L’Inter Milan a facilement disposé de la Fiorentina (3-0) et revient à trois longueurs du duo de tête, avec 18 points. L’AC Milan, tenu en échec par l’Atalanta (1-1), compte également 18 points mais reste derrière à la différence de buts.

Côme, surprenant cinquième avec 16 points, s’impose face à Vérone (3-1) et confirme sa belle série.

Juventus relancée, Bologne accroché

La Juventus Turin a retrouvé de l’efficacité en battant l’Udinese (3-1). Les Turinois montent à la 7e place (15 points), à égalité avec Bologne, freiné par Torino (0-0).

Cremonese réalise également une belle opération en s’imposant à Gênes (2-0), occupant désormais la 8e place.

En bas du tableau

Les trois dernières places sont occupées par la Fiorentina (4 points), Pise (4 points) et Genoa (3 points). Vérone (5 points) et Lecce (6 points) restent sous pression avant la suite de la saison.

Les matches de clôture, Cagliari – Sassuolo et Pise – Lazio Rome, sont prévus ce jeudi. Ils pourraient modifier légèrement le classement provisoire, notamment pour la Lazio (11 points, 12e), qui vise un retour dans la première moitié du tableau.