La 28ème édition du Festival National du théâtre expérimental de Médenine baptisée “session en hommage à Anouar Chaafi” a démarré, mardi soir, au Centre des arts scéniques et dramatiques de Médenine.

Artiste et metteur en scène et critique, Anouar Chaafi (1965-2025) est décédé le 30 avril dernier, à 60 ans, après un long combat contre la maladie. Ce festival dont il est le fondateur, en 1992, est organisé par le Centre des Arts dramatiques et du scéniques de Médenine avec le soutien du ministère des Affaires culturelles.

“Laylat Hob” de Farhat Debech a ouvert le bal de cette édition qui se déroule du 28 octobre au 1er novembre, dans la ville de Médenine. Il figure parmi une sélection de cinq spectacles au menu avec un workshop sur les “Techniques de l’image numérique” et une soirée poétique.

Le directeur du Centre des arts scéniques et dramatiques de Médenine, Jamel Chandoul, a déclaré au correspondent de TAP dans la région que le festival, habituellement organisé au mois d’avril, “connait toujours des difficultés et est organisé avec des moyens limités, sans festivités”.

Chandoul a souligné la symbolique de l’affiche de cette édition, portant l’image d’un masque blanc, qui “incarne l’état actuel du festival et du théâtre en général”. Pour sa part l’académicien Abdeljalil Hammoudi a relevé la signification du blanc en lien avec “le deuil au théâtre suite à la disparition de l’artiste Anouar Chaafi qui avait dédié sa vie au 4e art”.

L’artiste Anouar Chaafi, diplômé de l’Institut supérieur des arts dramatiques (ISAD), a entamé son parcours en 1988, avant de s’envoler à l’étranger où il a suivi des stages notamment en Allemagne pour se spécialiser dans le théâtre gestuel, avant de s’orienter vers le théâtre expérimental, devenu son genre de prédilection.

En 1998, il a créé la troupe de théâtre d’expérimentation à Médenine. En 1992, il a fondé le Festival National du théâtre expérimental, en 1992, devenu un rendez-vous permanent inscrit sur la scène artistique tunisienne.

Premier directeur fondateur du Centre des arts scéniques et dramatiques de Médenine, en 2011, le dramaturge a signé plus de vingt pièces ce qui lui a valu des distinctions à l’échelle nationale et arabe en reconnaissance de son œuvre, son riche parcours scientifique et artistique, et de ses éminentes contributions au secteur du quatrième art.

En tant qu’universitaire et dirigeant d’institutions et structures théâtrales, notamment le Théâtre National Tunisien (de 2011 à 2014), il a contribué à la formation de générations d’artistes et d’étudiants.

“Le Cauchemar d’Einstein”, inspirée d’un texte de Kamel Ayadi, est la dernière pièce du dramaturge qui est également auteur d’un ouvrage en langue arabe sur les lectures scéniques ainsi que de nombreux articles scientifiques sur le théâtre en général.