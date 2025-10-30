La salle de cinéma “Ciné Jamil” à El Menzah 6, à Tunis, a annoncé, ce mardi 28 octobre, la fermeture “définitive” de ses portes.

“Ciné Jamil El Menzeh 6 ferme définitivement ses portes. Une page se tourne, chargée d’émotions et de souvenirs…”, peut-on lire sur sa page officielle. Cette annonce a suscité une grande tristesse parmi les cinéphiles qui déplorent, dans leurs commentaires, la fermette de cette salle emblématique de la Capitale.

En mars 2023, la salle avait fermé temporairement, avant de rouvrir un mois plus tard, le 29 avril. Cette décision était motivée par “les lourdes difficultés financières, engendrées par deux années de crise sanitaire liée au Covid-19, ainsi que l’ouverture d’un multiplexe ultramoderne d’un groupe europèen dans la même ville”, selon les propriétaires de la salle.

La cérémonie de réouverture avait eu lieu en présence de l’ancienne ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, de l’ancien directeur général du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), Noomane Hamrouni, et d’une assistance cosmopolite composée d’autorités locales, d’acteurs culturels et de cinéphiles de tous horizons.

Le ministère des Affaires culturelles avait réaffirmé que “le soutien au secteur du cinéma demeure l’une de ses orientations majeures, en vue de renforcer la production cinématographique et trouver des solutions adéquates aux différents problèmes en suspens dont le but essentiel est de promouvoir le secteur du 7ème art en Tunisie.”