Le Congrès mondial de la Junior Chamber International (JCI) se tiendra en Tunisie du 4 au 8 novembre 2025 sous le thème « Innover pour diriger », avec la participation attendue de quelque 2 500 délégués internationaux.

Une séance de travail, présidée mardi 28 octobre par le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a fait le point sur les préparatifs de cet événement majeur, en présence de représentants de plusieurs ministères et structures publiques. L’objectif affiché est d’en assurer le succès tout en valorisant l’image de la Tunisie à l’échelle internationale.

Le programme définitif du congrès a été présenté lors de cette réunion, organisée en coordination avec la Jeune chambre internationale de Tunisie (JCI – Tunisie), chargée de piloter l’organisation sur le terrain. Les participants ont également évalué la disponibilité des infrastructures d’accueil et des services logistiques nécessaires.

Imed Boukhris a appelé toutes les parties prenantes à mobiliser leurs ressources pour garantir une organisation irréprochable, en mettant l’accent sur la sécurité, la propreté, l’esthétique urbaine et la qualité de l’accueil. Il a souligné que la réussite de ce rendez-vous mondial constitue une opportunité stratégique pour renforcer la visibilité et l’attractivité de la Tunisie.