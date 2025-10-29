La Tunisie a clôturé mercredi sa participation aux Championnats d’Afrique d’aviron de plage, disputés à East London, en Afrique du Sud, avec un total remarquable de 11 médailles, dont 4 en or, 5 en argent et 2 en bronze. Une performance qui confirme la montée en puissance de l’aviron tunisien sur la scène continentale.

L’or pour Krimi, Hafsa et les duos mixtes

Les médailles d’or ont été remportées par Khadija Krimi au skiff dames seniors et Mohamed Rayane Hafsa au skiff hommes U23. Les deux rameurs ont également brillé en duo : Hafsa et Krimi ont dominé le double mixte seniors, tandis que Mohamed Krimi et Iheb Laghouan se sont imposés dans le double sculls garçons U23.

Ces résultats confirment la régularité et la complémentarité des représentants tunisiens, souvent présents sur plusieurs podiums dans différentes catégories.

Cinq médailles d’argent et deux de bronze

La Tunisie s’est également distinguée avec cinq médailles d’argent :

Mohamed Rayane Hafsa (skiff hommes seniors),

Yoldez Othmani (skiff juniors),

Iheb Laghouan et Yoldez Othmani (double mixte juniors),

Yosr Hedhli et Yoldez Othmani (double filles U23),

Salma Dhaouadi et Sarra Zammali (double seniors filles).

Les deux médailles de bronze ont été remportées par les duos Ghaith Kadri – Fédi Ben Hammouda (double sculls seniors garçons) et Mohamed Krimi – Yosr Hedhli (double mixte U23).

Cap sur l’aviron classique

La délégation tunisienne restera en Afrique du Sud pour participer aux Championnats d’Afrique d’aviron classique, programmés les 1er et 2 novembre à Roodeplaat Dam, à Tshwane. Les rameurs tenteront d’y confirmer leur excellent niveau et de poursuivre sur cette dynamique continentale.