La cérémonie de clôture du projet « Lomjti », une initiative pilote visant à promouvoir une alimentation saine et équilibrée en milieu scolaire, se tiendra les 1er et 2 novembre 2025 au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd. Cet événement, organisé par l’association Balades Solidaires, marquera l’aboutissement d’un projet lancé en décembre 2023.

L’objectif principal de ces deux jours est de réfléchir aux moyens de pérenniser l’expérience du projet Lomjti. Des dizaines de participants – décideurs, acteurs de terrain et spécialistes – échangeront sur des thèmes cruciaux tels que les liens entre agriculture durable et consommation responsable, l’autonomisation économique des femmes en milieu rural, et l’impact d’une bonne alimentation sur la santé et la scolarité des élèves.

Le projet a été mis en œuvre avec l’appui du Programme Alimentaire Mondial et de l’Union Européenne, dans le cadre du programme ADAPT.

Outre les discussions, l’événement proposera au public plusieurs activités. L’association Balades Solidaires animera des expositions de produits du terroir provenant de 12 régions, un atelier de tressage, des démonstrations culinaires suivies de dégustations de couscous indigènes, ainsi qu’un défilé écologique de sensibilisation.

Cet espace de célébration et de partage vise à mettre en lumière les acquis du projet et à dessiner ses perspectives futures. Balades Solidaires présente Lomjti non pas comme un simple projet, mais comme « un modèle durable pour l’avenir de l’alimentation en Tunisie ».