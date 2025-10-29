La Tunisie a décroché, mercredi, sa première médaille d’or aux Championnats d’Afrique d’Aviron Classique et d’Aviron de Plage, grâce à la paire masculine Mohamed Krimi – Iheb Laghouan.

Les deux rameurs se sont imposés lors de l’épreuve du deux de couple garçons (U23) d’aviron de plage, organisée sur la plage sud-africaine de East London, en devançant le duo égyptien El Komaty – Morsy.

Ils ont signé un temps de 02:38, offrant ainsi à la délégation tunisienne un premier titre continental dans cette édition.

Une performance qui ouvre la voie

La victoire du duo Krimi-Laghouan marque un départ prometteur pour les rameurs tunisiens, engagés sur plusieurs épreuves des Championnats d’Afrique.

Leur performance illustre le niveau croissant de la relève tunisienne dans une discipline encore peu médiatisée mais en plein essor.

Une délégation tunisienne étoffée

La Tunisie participe à ces championnats avec dix athlètes, répartis entre les catégories Seniors, U23 et Juniors :

Gaith Kadri et Fédi Ben Hamouda (Seniors Hommes)

Khadija Krimi, Salma Dhaouadi et Sarra Zammali (Seniors Femmes)

Mohamed Rayène Hafsia, Mohamed Krimi et Yosr Hedhli (U23)

Iheb Laghouan et Yoldoz Othmani (Juniors)

Deux compétitions, deux sites

Les épreuves d’Aviron de Plage se déroulent les 28 et 29 octobre à East London, tandis que les compétitions d’Aviron Classique auront lieu les 1er et 2 novembre à Roodeplaat Dam, près de Tshwane.