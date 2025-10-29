La France consacre chaque année 61,5 milliards d’euros à la recherche scientifique, soit 2,18 % de son PIB, selon les données publiées par Campus France. Cet effort constant place la recherche au cœur des priorités nationales, soutenant un vaste réseau d’universités, de grandes écoles, d’organismes publics et d’entreprises.

Une communauté de plus de 430 000 professionnels

Le pays compte 431 100 acteurs de la recherche, parmi lesquels professeurs, ingénieurs, techniciens et personnels d’appui. Près de 267 000 exercent des fonctions scientifiques de haut niveau — directeurs de recherche, maîtres de conférences ou chercheurs en entreprise.

La répartition entre secteurs révèle une majorité de chercheurs dans le privé (60 %) contre 40 % dans le public. Les femmes représentent 26 % de l’ensemble, un taux encore inégal mais en progression.

Ouverture internationale et diversité des profils

L’Hexagone attire largement les talents venus d’ailleurs : 41 % des doctorants inscrits dans les écoles françaises sont étrangers. Le CNRS illustre cette ouverture, recrutant environ 30 % de chercheurs étrangers chaque année depuis 2010.

Cette dimension internationale se traduit dans la production scientifique : 54 % des publications françaises résultent d’une collaboration internationale, confirmant l’ancrage mondial de la recherche tricolore.

Distinctions et innovation au rendez-vous

La France se distingue également par son palmarès de 73 prix Nobel, la plaçant au quatrième rang mondial. L’innovation s’exprime aussi à travers la propriété intellectuelle : 25 000 demandes de brevets européens ont été déposées par des organismes publics français entre 2001 et 2020, soit 40 % de l’ensemble des dépôts issus d’instituts publics européens.

Cette vitalité témoigne d’un écosystème scientifique solide, combinant excellence académique, ouverture internationale et capacité d’innovation.