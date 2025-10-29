La taekwondoïste tunisienne Wafa Mesghouni a remporté, mercredi, le titre mondial des -60 kg lors des Championnats du monde disputés en Chine.

Elle s’est imposée en finale face à la Hongroise Marton Viviana, championne olympique en titre et actuelle numéro un mondiale, sur le score net de 2 à 0.

Un parcours exemplaire jusqu’à la médaille d’or

Ce sacre, historique pour le sport tunisien, couronne un parcours remarquable.

Avant la finale, Mesghouni a éliminé successivement :

l’Ouzbèke Sevinch Khayitova (2-1),

la Thaïlandaise Sasikarn Tongchan (2-1),

la Polonaise Julia Szpak (2-0) en quarts de finale,

et l’Australienne Gabriella Blewitt (2-0) en demi-finale.

Grâce à cette performance, la championne tunisienne offre à la Tunisie sa deuxième médaille d’or lors de ces mondiaux.

Une deuxième médaille d’or pour la Tunisie

Avant elle, Mohamed Khalil Jendoubi avait décroché la première médaille d’or tunisienne dans la catégorie des -63 kg, en battant l’Iranien Ali Haj Mousaei.

Les deux titres consacrent une génération montante du taekwondo tunisien, confirmant la présence du pays parmi les nations performantes dans cette discipline.