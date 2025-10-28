La cinquième édition du Forum se tiendra jeudi 6 novembre au Parc des Expositions de Rimini de l’Italian Exhibition Group (IEG).

Avec la participation de la Structure missionnée pour la mise en œuvre du Plan Mattei de la Présidence du Conseil des Ministres, du Ministère de l’Environnement et de la Sécurité Énergétique, du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, de Confindustria Assafrica & Mediterraneo et de RES4Africa.

La rencontre rassemblera des institutions et des entreprises pour échanger sur les stratégies communes de développement durable en Afrique, dans le cadre du Plan Mattei et du programme « Mission 300 ».

Rimini 28/10/2025 – L’Afrique sera au cœur d’Ecomondo 2025, la manifestation internationale d’Italian Exhibition Group (IEG) consacrée à l’économie verte, bleue et circulaire, au Parc des Expositions de Rimini du 4 au 7 novembre.

Jeudi 6 novembre à 14h00 aura lieu la cinquième édition de l’Africa Green Growth Forum, organisé par Ecomondo avec la participation de la Structure missionnée pour la mise en œuvre du Plan Mattei de la Présidence du Conseil des Ministres, du Ministère de l’Environnement et de la Sécurité Énergétique, du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, par Confindustria Assafrica & Mediterraneo et par RES4Africa.

UN FORUM POUR L’AFRIQUE

Le Forum Africa Green Growth – « Le Plan Mattei : dialogue entre les institutions et le secteur privé pour le développement durable de l’Afrique » – est le plus important événement consacré à l’Afrique dans le cadre du programme de conférences d’Ecomondo.

La cinquième édition mettra en lumière les initiatives d’accès à une énergie propre et durable en Afrique, promues dans le cadre du Plan Mattei et du Programme « Mission 300 », un programme multilatéral mené par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement qui vise à fournir une électricité propre et fiable à 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne d’ici 2030. Le Forum s’attachera à montrer comment des investissements publics et privés coordonnés peuvent débloquer de nouvelles opportunités de développement durable sur le continent africain, améliorer les conditions de vie, réduire la pauvreté et promouvoir une croissance économique inclusive.

La conférence « Projets stratégiques de Recherche & Innovation en faveur de la transition verte dans le bassin méditerranéen et en Afrique », organisée par le Comité technique et scientifique d’Ecomondo et par l’APRE, offrira également d’importants éléments de réflexion. Cette conférence, qui se tiendra vendredi 7 novembre à 10h30, montrera comment la recherche et l’innovation peuvent jeter un pont entre l’Europe, l’Afrique et le bassin méditerranéen et comment ces efforts peuvent contribuer à la mise en œuvre du Plan Mattei.

START-UP LOCALES ET PROJETS DE COLLABORATION

Au sein du District de l’Innovation d’Ecomondo 2025, sera présent un groupe de start-up marocaines et tunisiennes sélectionnées dans le cadre du projet ICE Lab Innova for Africa « Luca Attanasio », opérant dans les secteurs de l’économie verte et circulaire.

L’Afrique et le bassin méditerranéen seront au centre des stratégies de croissance internationale d’Ecomondo, pour faire émerger des opportunités de développement pour les entreprises italiennes dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, de l’agroalimentaire et de la bioéconomie circulaire. Depuis 2017, la manifestation d’IEG promeut des initiatives dédiées au climat, à la décontamination et à la restauration des écosystèmes dans le bassin méditerranéen et en Afrique du Nord, en collaboration avec la Commission européenne, avec les initiatives BLUEMED et WestMED, et avec l’Union pour la Méditerranée (UfM).

Dans le sillage des développements du Plan Mattei, Ecomondo 2025 renforce le dialogue entre les parties prenantes, ouvrant de nouvelles voies au développement durable sur le continent africain.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

À PROPOS D’ECOMONDO 2025