Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages, Ahmed Beltaïeb, a affirmé mardi 28 octobre 2025 sur ExpressFM, que le secteur touristique en Tunisie connaît cette année une évolution notable, marquée par une hausse de la satisfaction des visiteurs et une stabilisation des prix.

Des indicateurs positifs de satisfaction

Invité de l’émission Le Boulevard tunisien, Ahmed Beltaïeb a indiqué que la saison touristique 2025 s’annonce bien meilleure que celle de l’an passé. Le taux moyen de satisfaction des touristes a atteint 7 sur 10, contre 6,5 sur 10 auparavant. Un résultat jugé encourageant malgré certaines lacunes encore présentes dans les services proposés.

De nouveaux marchés à conquérir

Le responsable a souligné la nécessité d’ouvrir des lignes aériennes directes vers de nouveaux marchés, notamment la Chine. Selon lui, la Tunisie dispose d’un potentiel touristique riche et diversifié. L’île de Djerba, « porte du désert », illustre cette diversité et pourrait permettre au pays de dépasser le modèle de la seule offre balnéaire.

Diversification et promotion du tourisme durable

Ahmed Beltaïeb a également évoqué la préparation de la deuxième édition du Salon mondial des oasis et du désert, prévue en décembre. Plus de 70 pays devraient y participer. Cette manifestation, a-t-il précisé, vise à promouvoir la durabilité du secteur et à encourager une activité touristique répartie sur l’ensemble de l’année.

L’expérience du visiteur avant les chiffres

En conclusion, le président de la Fédération a insisté sur l’importance de la satisfaction des visiteurs : « Les chiffres ne sont pas une fin en soi, l’essentiel est que le touriste se sente heureux et à l’aise avec les services offerts. »