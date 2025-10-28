La Tunisie et le Nigéria ont entamé des discussions en vue renforcer leur coopération bilatérale dans le secteur culturel et artistique, a indiqué lundi, le ministère des Affaires culturelles.

Une réunion préparatoire s’est tenue au siège du ministère, en présence de la chargée d’affaires à l’ambassade du Nigéria en Tunisie, Belinda Elfo Lawrence, et du directeur général du Corps d’aide technique nigérian (Nigerian Technical Aid Corps – NTAC), Yusuf Buba Yakub.

Créée en 1987, la NTAC est une organisation gouvernementale nigériane qui œuvre à la promotion de la coopération Sud-Sud.

La rencontre a notamment porté sur les perspectives de coopération dans les domaines de l’audiovisuel, de la restauration et de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel.

Selon le ministère, la partie nigériane a notamment proposé la mise en place d’un programme de coopération technique et culturelle entre les deux pays dont les détails seront définis ultérieurement par les services de la coopération internationale.

Le Nigeria, pays anglophone d’Afrique de l’ouest, est connu pour sa diversité linguistique et culturelle ainsi que la vitalité de son industrie culturelle, notamment la musique et le cinéma.

Souvent appelé « Nollywood », le cinéma nigérian est l’une des plus grandes industries cinématographiques du monde- aux côtés de Hollywood, aux Etats unis, et Bollywood, en Inde.

Né en 1990, Nollywood produit des œuvres cinématographiques contemporaines avec des récits enracinés dans la culture et la société nigérianes.