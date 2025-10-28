Le projet tunisien « Cinéphilia catalogue », issu du secteur du Cinéma et de l’audiovisuel, figure parmi les 12 lauréats du programme « Industries culturelles et découvrabilité » lancé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Initié en avril 2023, Cinéphilia est un programme de développement de compétence en médiation culturelle, en mobilisation des publics et en gestion de projets. Il est porté par l’Association “Echos Cinématographiques”, en partenariat avec Hakka Distribution et Cinéfilms avec le soutien de l’Institut français de Tunisie (IFT).

Fondée en 2013, Hakka Distribution se spécialise dans le cinéma indépendant et œuvre à la diffusion de la culture cinématographique.

Publiés le vendredi 24 octobre, les projets retenus, portés par des structures du spectacle vivant, des arts visuels, de la littérature et du cinéma, bénéficieront de l’accompagnement de l’OIF afin de renforcer la visibilité des contenus culturels francophones dans l’espace numérique, a annoncé l’organisation francophone basée dans la Capitale française, Paris.

« Ces projets illustrent la diversité des approches visant à renforcer la visibilité et l’accessibilité des contenus culturels francophones dans l’espace numérique », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site de l’Organisation francophone.

Cette sélection couvre un large éventail d’initiatives : festivals de courts métrages, événements dédiés aux productions cinématographiques de réalisatrices, plateformes d’innovation culturelle utilisant les technologies immersives et l’intelligence artificielle, ou encore programmes favorisant l’émergence de nouveaux auteurs et artistes francophones.

Dans l’ensemble, ces initiatives contribuent à transformer les modes de diffusion culturelle et à encourager la découverte de créations par des publics diversifiés, souligne la même source.

Dans le cadre son projet « Industries culturelles et découvrabilité », l’OIF avait lancé, en août 2025, un appel à projets « Soutien à la distribution et la découvrabilité ». Clôturé le 20 août 2025, l’appel a enregistré 251 candidatures, dont 141 dossiers complets provenant de l’ensemble de l’espace francophone.

Selon l’OIF, cette participation témoigne de la vitalité du secteur culturel ainsi que de l’engagement des professionnels à développer le marché francophone des Industries culturelles et créatives (ICC) en consolidant la diffusion des contenus et leur découvrabilité.

Projets sélectionnés (par discipline):

Pluridiciplinaire :

Invisible festival (Belgique)

Rencontres littéraires et culturelles : Danser la Littérature – (Mauritanie)

Brukmer festival

Spectacle vivant :

Festival international humour africain (Canada)

Festival national international slam standing ovation (Gabon)

Goma rire Festival (RDC)

Visa For Music 2026 (Maroc)

Cinéma et audiovisuel :

La fête du court métrage (France)

Festival femmes Afrique (Sénégal)

Cinéphilia catalogue – HAKKA (Tunisie)

Livre et édition :

Nouvelles voix francophones (France)

Place des auteurs africains francophones (France)