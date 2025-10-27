En Tunisie, les signes de redressement économique se multiplient tandis que le champ culturel et sociétal affiche des fractures et des dynamiques de changement (édition en crise, retours d’expatriation, diplomatie renouvelée). Le politique-stratégique reste à surveiller, notamment avec l’ouverture diplomatique vers l’Iran.

Redressement confirmé de l’économie tunisienne

Synthèse : L’économie tunisienne enregistre une croissance de 2,4 % au 1er semestre 2025. La baisse de l’inflation en septembre et un accroissement des réserves en devises sont également observés.

Dynamique : en hausse

Hashtags/Keywords : #Tunisie #Économie #Croissance

Crise dans le secteur du livre tunisien

Synthèse : Le secteur de l’édition tunisienne fait état d’une crise profonde, l’Union des éditeurs tunisiens annonçant la suspension de sa participation à un salon national en signe de protestation.

Dynamique : en hausse (alerte)

Hashtags/Keywords : #Tunisie #Culture #Édition

Diplomatie tunisienne : rapprochement avec l’Iran sous observation

Synthèse : La suppression des visas pour les Iraniens et l’ouverture d’une ligne aérienne entre la Tunisie et l’Iran soulèvent des questions stratégiques, notamment vis-à-vis de partenaires occidentaux.

Dynamique : émergent

Hashtags/Keywords : #Tunisie #Diplomatie #Iran

Société tunisienne : retour de l’expatriée et choc culturel

Synthèse : Des Tunisiennes rentrées au pays après des années à l’étranger témoignent d’un sentiment de « jugement social » et d’aliénation, illustrant les tensions entre attentes familiales/traditionnelles et réalités globalisées.

Dynamique : en hausse

Hashtags/Keywords : #Tunisie #Société #Expatriation

Vie culturelle active à Tunis : salons, congrès et événements 2025

Synthèse : Le calendrier des salons, foires et congrès en Tunisie pour 2025 est publié, révélant une dynamique forte de l’événementiel culturel et de networking dans le pays.

Dynamique : en hausse

Hashtags/Keywords : #Tunisie #Culture #Événementiel