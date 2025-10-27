En Tunisie, les signes de redressement économique se multiplient tandis que le champ culturel et sociétal affiche des fractures et des dynamiques de changement (édition en crise, retours d’expatriation, diplomatie renouvelée). Le politique-stratégique reste à surveiller, notamment avec l’ouverture diplomatique vers l’Iran.
Redressement confirmé de l’économie tunisienne
Synthèse : L’économie tunisienne enregistre une croissance de 2,4 % au 1er semestre 2025. La baisse de l’inflation en septembre et un accroissement des réserves en devises sont également observés.
Dynamique : en hausse
Hashtags/Keywords : #Tunisie #Économie #Croissance
Crise dans le secteur du livre tunisien
Synthèse : Le secteur de l’édition tunisienne fait état d’une crise profonde, l’Union des éditeurs tunisiens annonçant la suspension de sa participation à un salon national en signe de protestation.
Dynamique : en hausse (alerte)
Hashtags/Keywords : #Tunisie #Culture #Édition
Diplomatie tunisienne : rapprochement avec l’Iran sous observation
Synthèse : La suppression des visas pour les Iraniens et l’ouverture d’une ligne aérienne entre la Tunisie et l’Iran soulèvent des questions stratégiques, notamment vis-à-vis de partenaires occidentaux.
Dynamique : émergent
Hashtags/Keywords : #Tunisie #Diplomatie #Iran
Société tunisienne : retour de l’expatriée et choc culturel
Synthèse : Des Tunisiennes rentrées au pays après des années à l’étranger témoignent d’un sentiment de « jugement social » et d’aliénation, illustrant les tensions entre attentes familiales/traditionnelles et réalités globalisées.
Dynamique : en hausse
Hashtags/Keywords : #Tunisie #Société #Expatriation
Vie culturelle active à Tunis : salons, congrès et événements 2025
Synthèse : Le calendrier des salons, foires et congrès en Tunisie pour 2025 est publié, révélant une dynamique forte de l’événementiel culturel et de networking dans le pays.
Dynamique : en hausse
Hashtags/Keywords : #Tunisie #Culture #Événementiel