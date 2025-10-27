La veille de ces dernières 48 h montre un virage fort vers l’économie et l’investissement (train luxe Arabie Saoudite, réforme Argentine), un usage accru des réseaux sociaux comme baromètre de l’actualité (#Milei, #Turk), et des tensions diplomatiques géopolitiques toujours vives (Chine-USA, Libye-Turquie, Turquie-Israël). Dans la région Afrique du Nord/Monde arabe, les thématiques de liberté de la presse et de redéfinition géopolitique maritime gagnent en visibilité.

Dévoilement du train ultra-luxe « Dream of the Desert » en Arabie Saoudite

Synthèse : Le projet, déjà cité mondialement, mobilise aussi l’attention dans le monde arabe comme signe d’une transformation économique régionale.

Dynamique : en hausse

Hashtags/Keywords : #ArabieSaoudite #TrainLuxe #Vision2030 | tourisme, luxe MENA, diversification

Vu sur : Arab News

Détention du journaliste soudanais Muammar Ibrahim à El-Fasher (Soudan)

Synthèse : Le journaliste a été arrêté lors d’un reportage sur la situation à El-Fasher, ravivant le débat sur la liberté de la presse au Soudan.

Dynamique : en hausse

Hashtags/Keywords : #Soudan #LibertéDePresse #ElFasher | conflit, droits humains, journalisme

Vu sur : Al Jazeera

Coopération et tensions maritimes entre la Libye et la Turquie : zone économique exclusive et ressources

Synthèse : Un nouvel accord libyen-turc, suivi d’une réaction d’Égypte, marque une phase de redéfinition des frontières maritimes en Méditerranée.

Dynamique : émergent

Hashtags/Keywords : #Libye #Turquie #ZEELibye | énergie, géopolitique méditerranéenne, EEZ

Vu sur : Wikipedia

Sujets liés à l’actualité politique régionale sous-médiatisés mais en mouvement : exemple Turquie/Israël

Synthèse : La Turquie est dans la ligne de mire diplomatique alors que l’annonce de non-acceptation de forces turques dans une future mission à Gaza relance les tensions.

Dynamique : en hausse

Hashtags/Keywords : #Turquie #Israël #Gaza | Moyen-Orient, diplomatie, sécurité

Vu sur : Reuters Middle East

Tendance tourisme & culture au Maghreb/MENA : croissance de l’industrie musicale

Synthèse : Une étude révèle que la région MENA connait une croissance forte de son industrie musicale (+22,8 % en 2024) ; même si l’étude date de quelques mois, le sujet reste cité dans les débats culturels régionaux.

Dynamique : en hausse (mais légèrement moins immédiate)

Hashtags/Keywords : #MENA #Musique #IndustrieCulturelle | culture, économie créative, jeunesse

Vu sur : IFPI / BeatPortal