Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui, actuellement classé 1er mondial [cohérence à vérifier], entamera ce mardi sa participation au tournoi Challenger de Bratislava 2, en Slovaquie. Il affrontera dès le premier tour l’Américain Eliot Spizzirri, classé 100e mondial.

Un nouveau défi après Brest

Chargui revient d’un parcours honorable au tournoi Challenger de Brest, en France, disputé la semaine dernière. Le Tunisien avait atteint les huitièmes de finale, avant de s’incliner face au Français Arthur Bouquier (228e mondial) en deux manches, 6-4, 6-2.

Cette élimination n’a pas freiné la dynamique du joueur, qui enchaîne les compétitions sur le circuit ATP Challenger, étape cruciale pour gagner des points au classement mondial et se rapprocher des tournois majeurs.

Une saison 2025 déjà bien remplie

Moez Chargui réalise une saison remarquable. Le Tunisien a décroché plusieurs titres, confirmant sa régularité et son niveau de jeu en progression. Il s’est notamment imposé au Challenger d’Hersonissos (Grèce) et au Challenger de Porto (Portugal). Il a également remporté le tournoi Future International de Monastir, disputé sur ses terres.

Ces victoires lui ont permis de grimper dans la hiérarchie du tennis professionnel et de gagner en confiance avant d’aborder la fin de saison sur le circuit européen.

Objectif : consolider son classement

À Bratislava, Chargui tentera de poursuivre sur sa lancée et de consolider son classement mondial. Une bonne performance pourrait lui offrir de précieuses unités ATP et renforcer sa position parmi les meilleurs joueurs du circuit Challenger.

Le tournoi slovaque, qui réunit plusieurs espoirs et joueurs confirmés du top 200, représente un nouveau test pour le tennisman tunisien, déterminé à maintenir sa régularité et à franchir un nouveau palier.