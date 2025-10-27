La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Asma Jebri, a donné lundi matin, à l’école primaire de kamrian à Tebourba (gouvernorat de Manouba), le coup d’envoi de l’initiative nationale participative sur la prévention des comportements à risque, ayant pour slogan « Un enfant actif, un enfant en bonne santé ».

Cette initiative nationale s’étend pendant les vacances scolaires du premier trimestre (du 27 octobre au 2 novembre 2025) dans plusieurs institutions pour l’enfance et établissements scolaires, simultanément dans toutes les régions du pays, avec la participation massive des parents et d’enfants, selon la déclaration de la responsable à la direction générale de l’enfance au ministère, Jamila Balti, à l’agence TAP.

Cette manifestation accorde une attention particulière à la lutte contre les risques et les comportements négatifs qui menacent le développement et la sécurité des enfants, tels que les dangers du numérique et la dépendance aux écrans, le harcèlement, la consommation de substances psychoactives, et les manifestations de violence dans les espaces publics et familiaux, dont le niveau a augmenté, contribuant ainsi à la création d’un environnement sûr et favorable qui permet à l’enfant de se développer et de participer activement à la vie de sa communauté.

L’initiative nationale participative sur la prévention des comportements à risque est mise en œuvre dans le cadre d’une approche participative qui rassemble les différents acteurs des structures et institutions publiques concernées, les associations actives dans le domaine de l’enfance et des droits de l’enfant, et les médias, dans un but de prévention, de sensibilisation et d’animation, tout en renforçant la participation des enfants eux-mêmes pour un changement comportemental positif, grâce à l’utilisation de différentes formes d’expression et de création qui leur permettent d’exprimer leurs opinions et leurs positions.