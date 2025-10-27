Bayer Leverkusen a remporté sa rencontre de la huitième journée de Bundesliga contre Fribourg (2-0), dimanche, à domicile, signant ainsi sa quatrième victoire consécutive. Cette performance permet au champion 2024 de rester dans le peloton des poursuivants derrière le Bayern Munich.

Leverkusen reprend confiance après PSG

Cinq jours après une lourde défaite face au Paris SG en Ligue des champions (7-2), Leverkusen a rapidement pris l’avantage. À la 22ᵉ minute, Ernest Poku a conclu un enchaînement rapide initié par Aleix Garcia, inscrivant ainsi son troisième but de la saison.

En seconde période, sur un corner joué en deux temps par Garcia et Alejandro Grimaldo, Edmond Tapsoba a doublé la mise de la tête à la 52ᵉ minute, scellant le score final pour le Werkself, surnom du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer.

Classement et perspectives

Avec cette victoire, Leverkusen totalise 17 points, restant à sept longueurs du leader bavarois mais toujours en embuscade derrière le Bayern et le groupe de poursuivants.

La semaine prochaine, l’équipe se déplacera à Munich pour affronter le Bayern, invaincu cette saison avec 13 victoires toutes compétitions confondues, dont huit en Bundesliga.