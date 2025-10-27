Les matchs du 2ᵉ tour préliminaire retour de la Ligue des champions d’Afrique se sont déroulés vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 octobre 2025. La compétition se poursuivra jeudi 30 octobre et samedi 1er novembre, avec plusieurs rencontres décisives pour la qualification à la phase de poules.

Matchs disputés vendredi 24 octobre

Power Dynamos (ZAM) – Vipers (UGA) : 1-1 (Aller 2-1) → Power Dynamos qualifié

Al-Hilal (SDN) – Police FC (KEN) : 3-1 (Aller 1-0) → Al-Hilal qualifié

Samedi 25 octobre : plusieurs surprises et tirs au but

Orlando Pirates (AFS) – St-Eloi Lupopo (RDC) : 3-0 (Aller 0-3, TAB 5-4) → St-Eloi Lupopo éliminé

Young Africans (TAN) – Silver Strikers (MLW) : 2-0 (Aller 0-1) → Young Africans qualifié

Rivers Utd (NGR) – Black Bulls (MOZ) : 3-1 (Aller 0-1) → Rivers Utd qualifié

Petro Atlético (ANG) – Stade d’Abidjan (CIV) : 2-0 (Aller 2-0) → Petro Atlético qualifié

Al-Ahly (EGY) – Aigle Noir (BUR) : 1-0 (Aller 1-0) → Al-Ahly qualifié

JS Kabylie (ALG) – US Monastir (TUN) : 2-1 (Aller 3-0) → US Monastir qualifié

FAR Rabat (MAR) – Horoya AC (GUI) : 3-0 (Aller 1-1) → FAR Rabat qualifié

Dimanche 26 octobre : fin du premier cycle de matchs

Simba SC (TAN) – Nsingizini Hotspurs (ESW) : 0-0 (Aller 3-0) → Simba SC qualifié

Mamelodi Sundowns (AFS) – Remo Stars (NGR) : 2-0 (Aller 5-1) → Mamelodi Sundowns qualifié

ES Tunis (TUN) – Rahimo (BFA) : 3-0 (Aller 1-0) → ES Tunis qualifié

Stade Malien (MLI) – FC Nouadhibou (MRT) : 2-0 (Aller 1-1) → Stade Malien qualifié

MC Alger (ALG) – Colombe (CAM) : 0-0 (Aller 1-1) → MC Alger éliminé

Matchs à venir

Jeudi 30 octobre 2025 : Pyramids FC (EGY) – Ethiopian Insurance (ETH) (Aller 1-1)

Samedi 1er novembre 2025 : RS Berkane (MAR) – Al-Ahli Tripoli (LIB) (Aller 1-1)

Les équipes précédées d’un (+) dans le classement sont déjà qualifiées pour la phase de poules.