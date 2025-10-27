Les matchs du 2ᵉ tour préliminaire retour de la Ligue des champions d’Afrique se sont déroulés vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 octobre 2025. La compétition se poursuivra jeudi 30 octobre et samedi 1er novembre, avec plusieurs rencontres décisives pour la qualification à la phase de poules.
Matchs disputés vendredi 24 octobre
-
Power Dynamos (ZAM) – Vipers (UGA) : 1-1 (Aller 2-1) → Power Dynamos qualifié
-
Al-Hilal (SDN) – Police FC (KEN) : 3-1 (Aller 1-0) → Al-Hilal qualifié
Samedi 25 octobre : plusieurs surprises et tirs au but
-
Orlando Pirates (AFS) – St-Eloi Lupopo (RDC) : 3-0 (Aller 0-3, TAB 5-4) → St-Eloi Lupopo éliminé
-
Young Africans (TAN) – Silver Strikers (MLW) : 2-0 (Aller 0-1) → Young Africans qualifié
-
Rivers Utd (NGR) – Black Bulls (MOZ) : 3-1 (Aller 0-1) → Rivers Utd qualifié
-
Petro Atlético (ANG) – Stade d’Abidjan (CIV) : 2-0 (Aller 2-0) → Petro Atlético qualifié
-
Al-Ahly (EGY) – Aigle Noir (BUR) : 1-0 (Aller 1-0) → Al-Ahly qualifié
-
JS Kabylie (ALG) – US Monastir (TUN) : 2-1 (Aller 3-0) → US Monastir qualifié
-
FAR Rabat (MAR) – Horoya AC (GUI) : 3-0 (Aller 1-1) → FAR Rabat qualifié
Dimanche 26 octobre : fin du premier cycle de matchs
-
Simba SC (TAN) – Nsingizini Hotspurs (ESW) : 0-0 (Aller 3-0) → Simba SC qualifié
-
Mamelodi Sundowns (AFS) – Remo Stars (NGR) : 2-0 (Aller 5-1) → Mamelodi Sundowns qualifié
-
ES Tunis (TUN) – Rahimo (BFA) : 3-0 (Aller 1-0) → ES Tunis qualifié
-
Stade Malien (MLI) – FC Nouadhibou (MRT) : 2-0 (Aller 1-1) → Stade Malien qualifié
-
MC Alger (ALG) – Colombe (CAM) : 0-0 (Aller 1-1) → MC Alger éliminé
Matchs à venir
-
Jeudi 30 octobre 2025 : Pyramids FC (EGY) – Ethiopian Insurance (ETH) (Aller 1-1)
-
Samedi 1er novembre 2025 : RS Berkane (MAR) – Al-Ahli Tripoli (LIB) (Aller 1-1)
Les équipes précédées d’un (+) dans le classement sont déjà qualifiées pour la phase de poules.