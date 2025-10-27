L’Union des éditeurs tunisiens a annoncé suspendre sa participation à la 5e édition de la Foire nationale du livre programmée du 8 au 18 janvier 2026 dénonçant « la marginalisation méthodique » exercée par le ministère de la Culture envers les éditeurs et leurs institutions.

Cette décision a été prise lors de l’assemblée générale de l’Union tenue samedi 25 octobre.

Dans une déclaration dont copie est parvenue à la TAP, les éditeurs tunisiens font part de leur inquiétude face à la dégradation du secteur du livre, appelant la présidence de la République à l’urgence d’intervenir.

L’éditeur tunisien vit une crise sans précédent en l’absence de la subvention publique et la régression des politiques de promotion du livre, souligne la même source qui critique l’éloignement de l’Union des postes de décision et des commissions nationales concernées par le secteur.

L’Union a également dénoncé son exclusion de l’organisation de la Foire nationale du livre de Tunis, tenant à rappeler que cette manifestation culturelle a été lancée par l’Union en 2018 et organisé, durant les quatre précédentes éditions, en partenariat avec le ministère de tutelle.

L’Union évoque dans sa déclaration, son exclusion de plusieurs commissions et consultations culturelles dont la commission des achats et les commissions préparatoires pour la participation de la Tunisie en tant qu’invité d’honneur aux foires internationales.