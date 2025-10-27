Les mesures visant à assurer la réussite de la campagne oléicole 2025-2026 ont été au centre de la réunion du Conseil ministériel restreint tenu, samedi, au Palais du gouvernement à la Kasbah et présidé par la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzeri.

L’accent a été mis lors de cette réunion sur notamment l’importance de la mobilisation de la main-d’œuvre et la nécessité d’accorder la priorité aux petits exploitants pour bénéficier de subventions de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) destinées à l’acquisition d’équipements de récolte, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le Conseil a décidé, à cette occasion, de charger l’Office national de l’huile (ONH) de mettre en œuvre un programme de stockage de 100 à 150 mille tonnes d’huile d’olive auprès des opérateurs du secteur, si nécessaire, pour une période de trois mois, avec l’octroi d’une prime de stockage et d’une subvention supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Sur le plan financier, le Conseil a confié à la Banque centrale de Tunisie la mission d’intervenir auprès des établissements bancaires pour la restructuration des dettes des propriétaires de huileries ayant rencontré d’importantes difficultés financières durant la saison écoulée.

Les banques publiques et privées sont appelées à accompagner les petits producteurs en leur fournissant les financements nécessaires tout au long de cette campagne, depuis la récolte et le stockage jusqu’à la transformation, la commercialisation et l’exportation, lit-on de même source.

S’agissant de la promotion sur le marché local et à l’export, le Conseil a également décidé d’encourager la consommation intérieure d’huile d’olive en réduisant les marges bénéficiaires appliquées dans les grandes surfaces et en chargeant l’ONH de commercialiser des quantités d’huile d’olive conditionnée à des prix abordables.

Le gouvernement œuvrera, par ailleurs, à augmenter le volume des exportations vers les marchés traditionnels, à définir une stratégie de communication et de promotion pour conquérir de nouveaux marchés extérieurs, et à améliorer les accords commerciaux conclus avec les partenaires économiques.

Dans une optique de bonne gouvernance du secteur de l’huile d’olive, il a été aussi décidé d’élaborer une étude stratégique sur les perspectives de développement de la filière oléicole en matière de production, de financement, de valorisation et d’exportation, ainsi qu’un plan de restructuration de l’ONH.

Lors de l’ouverture des travaux du Conseil, la cheffe du gouvernement a souligné la nécessité d’assurer le bon déroulement de la saison à toutes ses étapes – de la récolte et du stockage à la transformation, la commercialisation et l’exportation – tout en veillant à préserver la qualité de l’huile, à augmenter le volume des exportations, notamment d’huile conditionnée, et à accorder une attention particulière à la consommation locale et à la maîtrise des prix.

Elle a également insisté sur la volonté de la Tunisie de diversifier ses marchés d’exportation, notamment vers l’Amérique latine et l’Asie, tout en encourageant le conditionnement local de l’huile d’olive.