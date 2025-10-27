Le Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (Tunisia Africa Business Council – TABC) a signé un mémorandum d’entente avec l’Association des Investisseurs Tunisiens en Capital (ATIC), visant à renforcer la coopération et à faciliter l’accès au financement. Cet accord stratégique a pour objectif de soutenir le développement et l’expansion des entreprises tunisiennes sur le continent africain, précise le TABC.

Les deux parties s’engagent à unir leurs efforts pour renforcer la position des deux structures en tant qu’acteurs clés du développement économique tunisien et africain, et à faciliter l’accès des entreprises tunisiennes au financement nécessaire pour leur expansion dans les marchés de l’Afrique subsaharienne, ainsi qu’à échanger les informations économiques et sectorielles essentielles au développement des échanges commerciaux.

Selon le TABC, cet accord renforcera également la communication entre les membres des deux institutions à travers des initiatives communes, notamment en Afrique.

Dans ce contexte, les deux parties organiseront, lors du Forum FITA 2026, un événement qui rassemblera des fonds d’investissement, des bailleurs de fonds et des acteurs économiques de Tunisie et d’Afrique pour discuter des axes liés à l’investissement privé, à la croissance inclusive et au financement de l’expansion des entreprises tunisiennes en Afrique.

L’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC), fondée en 2004, regroupe les principales structures d’investissement en capital, actives en Tunisie, ainsi que des sociétés d’investissement à capital-risque, des fonds à capital-risque et des sociétés et fonds d’investissement en capital.

Le TABC est une structure d’accompagnement et de conseil spécialisée dans le soutien aux entreprises tunisiennes dans leurs stratégies d’internationalisation, notamment en Afrique.