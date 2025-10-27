Au cours des premiers mois de l’année 2025, l’économie tunisienne a fait preuve de résilience face aux différents chocs externes, et ce, malgré une conjoncture économique délicate. Plusieurs indicateurs en témoignent notamment, l’amélioration des taux de croissance, la baisse de l’inflation et la révision de la notation souveraine du pays, indique une analyse publiée dans un rapport du ministère des finances sur le projet de budget de l’État pour l’année 2026.

L’économie tunisienne a en effet, réussi à enregistrer des résultats globalement positifs pour la majorité des indicateurs, au cours des premiers mois de l’année 2025, ce qui incite à poursuivre les efforts pour trouver des solutions afin de stimuler les secteurs les moins performants.

Une croissance de l’économie de 2,4%

L’économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,4%, au cours du premier semestre de 2025, précise la même source.

Au cours du deuxième trimestre de 2025, les estimations issues des comptes nationaux trimestriels, montrent que le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume, corrigé des variations saisonnières, a enregistré une croissance au taux de 3,2% sur un an. En glissement trimestriel, c’est-à-dire par rapport au premier trimestre de l’année 2025, le PIB en a enregistré une hausse de 1,8%.

La valeur ajoutée du secteur agricole a évolué de 9,8% en glissement annuel au cours du deuxième trimestre de 2025. Le secteur agricole a contribué à hauteur de 0,84%, au taux de croissance de 3,2 % enregistré au cours du deuxième trimestre de 2025.

Le secteur des services a maintenu un rythme d’activité positif au cours du deuxième trimestre de 2025. Sa valeur ajoutée a connu une croissance de 1,9%.

En glissement annuel, la valeur ajoutée des activités industrielles a augmenté de 3,4 % au cours du deuxième trimestre de l’année en cours.

Baisse de l’inflation en septembre 2025

Le taux d’inflation a baissé, en septembre 2025, pour atteindre 5% contre 5,2% le mois précédent.

Ce recul s’explique, essentiellement, par le ralentissement du rythme d’évolution des prix du groupe des produits alimentaires (5,7% en septembre 2025 contre 5,9% en août 2025), des prix du groupe des loisirs et de la culture (4,6% en septembre 2025 contre 5,4% en août 2025) et des prix du groupe des services des restaurants, cafés et hôtels (10,1% en septembre 2025 contre 10,6% en août 2025).

Les prix du groupe des services de transport ont également chuté de 3,1% en septembre 2025 contre 3,6% en août 2025.

Cette tendance baissière observée dans le taux d’inflation mensuel depuis les premiers mois de l’année 2025, constitue un facteur clé qui a permis à la politique monétaire de revoir le taux d’intérêt directeur.

La Banque Centrale de Tunisie(BCT)a ainsi réduit ce taux à 7,5 % en mars 2025, pour la première fois après une série d’augmentations au cours de la période 2022-2024.

Accroissement du déficit commercial

A fin août 2025, les échanges commerciaux ont connu un léger recul du rythme des exportations de 0,3 %, tandis que les importations ont augmenté de 4,8 %.

Cet écart a conduit à l’accroissement du déficit commercial, qui a atteint 14 640 millions de dinars (MD), contre 11 925 MD au cours de la même période de l’année 2024.

Le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à 7 492 MD.

Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de (+11,9%) et le secteur des industries mécaniques et électriques de (+6,7%).

Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur de l’énergie de (-39%) sous l’effet de la diminution des ventes des produits raffinés (504,2 MD contre 1323,2 MD), ainsi que le secteur des industries agro-alimentaires de (-16,2%) à la suite de la baisse de la valeur des ventes en huiles d’olives (2702,4 MD).

Les importations des biens d’équipement ont enregistré une augmentation de (+17,4%) et des matières premières et demi-produits de (+7,5). En revanche les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de (-13,8%) et les produits alimentaires de (-3,9%).

Selon les données du ministère des Finances, les recettes du pays provenant du tourisme ont augmenté à la fin du mois de septembre 2025, par rapport à la même période de l’année 2024, pour s’établir à environ 6 264 MD.

Les transferts des Tunisiens résidents à l’étranger ont poursuivi leur tendance haussière pour atteindre, au 30 septembre 2025, 6 486 MD, enregistrant ainsi une augmentation de 8,1 % par rapport à la même période de l’année précédente.

De même, les avoirs nets en devises ont également enregistré une croissance notable, au 23 octobre 2025, atteignant 107 jours d’importation, selon les statistiques de la BCT.

A fin septembre 2025, le taux de change du dinar tunisien par rapport au dollar et à l’euro a enregistré une amélioration respectivement de 2,8 % et 0,5 % par rapport à la même période de l’année 2024.

Amélioration de la note souveraine de la Tunisie

Les résultats économiques de l’année 2025 ont eu un impact positif sur la note souveraine de la Tunisie, d’autant plus que les agences de notation mondiales ont révisé la note attribuée au pays en raison du maintien du contrôle du déficit courant, des réserves de devises disponibles et de la réduction du déficit budgétaire.

Selon le rapport, ces indicateurs ont permis de réduire les risques liés au service de la dette publique et ont renforcé la confiance dans l’économie nationale. Il est à noter que l’agence de notation Moody’s a relevé, en février 2025, la note de la Tunisie de Caa2 à Caa1 avec des perspectives stables.

L’agence japonaise de notation (R&I) “Rating and Investment Information” a révisé, le 22 aout 2025, la perspective de notation de la Tunisie (notation de l’émetteur en devises étrangères) de négative (B-) à stable.

L’Agence de notation américaine “Fitch Ratings” a relevé, en septembre 2025, la note de défaut émetteur (IDR) à long terme, en devises et en monnaie locale de la Tunisie à «B- » contre « CCC+ » auparavant , avec une perspective stable .