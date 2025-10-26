La Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis (S.N.M.V.T) « Monoprix » a publié ses indicateurs d’activité pour le troisième trimestre 2025. Le chiffre d’affaires hors taxes a progressé de 16,20 % par rapport à la même période de 2024, confirmant une dynamique de croissance soutenue sur l’ensemble du réseau.

Évolution des effectifs et maîtrise des coûts salariaux

Le ratio de la masse salariale s’établit à 8,47 % à fin septembre 2025, contre 8,96 % un an plus tôt, en lien avec la hausse du chiffre d’affaires. Les effectifs ont augmenté d’environ 500 employés par rapport à décembre 2024.

Cette évolution s’explique par l’intégration du personnel sous-traitant dans les activités de nettoyage, manutention et sécurité, conformément à la nouvelle loi sur la sous-traitance entrée en vigueur en mai 2025, ainsi que par l’ouverture de nouveaux magasins.

Hausse des produits et charges financiers

Les charges et produits financiers sont en augmentation sur 2025 par rapport à 2024.

Cette évolution résulte notamment de la hausse des produits de placement, qu’ils soient intra-groupe ou hors groupe, et de dividendes supplémentaires perçus des filiales.

Extension du réseau commercial

Monoprix poursuit sa stratégie d’expansion avec 88 points de vente en activité à fin septembre 2025. Trois nouveaux magasins ont renforcé le réseau : Jardins de Carthage (ouvert en décembre 2024), Sidi Bouzid (juillet 2025) et Redeyef (août 2025).