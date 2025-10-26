Hannibal Lease a publié ses indicateurs d’activité pour le troisième trimestre 2025. Les mises en force cumulées enregistrent une hausse de 13,08 % par rapport à la même période de 2024, confirmant une accélération du rythme d’octroi de nouveaux financements.

Les encours financiers progressent également de 11,08 % sur un an, illustrant la croissance continue du portefeuille de contrats en cours.

Amélioration des produits nets de leasing

Les produits nets de leasing affichent une augmentation de 6,27 % à fin septembre 2025. Cette progression reflète la bonne performance opérationnelle de la société et l’élargissement de sa base de clientèle.

L’ensemble des indicateurs financiers confirme une activité dynamique et maîtrisée sur le marché du leasing.

Renforcement de la solidité financière

Hannibal Lease a vu sa notation relevée par Fitch Ratings, passant de BB- à BB avec perspective stable. Cette amélioration traduit une confiance accrue dans la solidité financière et la capacité de la société à honorer ses engagements.